Juice Plus+ sostiene l’intero corso sportivo di Briantea84 Academy

Continua l’impegno diverso associazioni che operano sul territorio italiano attraverso il progetto di comunicazione “Verso il Sol Levante”, volta a incentivare la pratica sportiva. Dopo la prima donazione alla palestra di Torre Annunziata con la pugile Irma Testa, avvenuta nel mese di settembre, questa volta un importante contributo è stato destinato a Briantea84, associazione d’eccellenza nello sviluppo e nella promozione dello sport paralimpico.Madrina della giornata è statache, insieme al marito e guida Emanuele Di Marino, ha partecipato alle Olimpiadi di Rio nel 2016 e ha vinto l’oro mondiale nel salto in lungo a Londra nel 2017. Ora Arjola insegue un sogno, quello di conquistare una medaglia alle prossime Paralimpiadi di Tokyo 2020 per cui si sta qualificando. Il supporto è stato destinato a Briantea84 per sostenere il progetto denominato “Briantea84 Academy”, sviluppato in collaborazione con La Nostra Famiglia, uno tra i principali Istituti in Italia per la cura e la riabilitazione delle persone con disabilità nell’età evolutive che coprirà l’intera stagione sportiva della Scuola Calcio e della Scuola Gioco Basket. La prima è composta da 15 atleti con disabilità intellettivorelazionale di età compresa tra gli 8 e i 17 anni, che frequentano la struttura educativa “La Nostra Famiglia” di Bosisio Parini. Stesso discorso per la seconda “accademia” che coinvolge ragazzi tra i 7 e i 10 anni.Le due Scuole continueranno il loro progetto sportivo grazie alla partnership che contribuirà a tutte le necessità utili per il regolare svolgimento delle diverse attività: allenamenti settimanali, supporto alla guida tecnica e acquisto del materiale sportivo, con la realizzazione di nuove divise brandizzate Juice Plus+. Inoltre, come accaduto negli anni passati, alcuni dei ragazzi avranno anche la possibilità di vivere in prima persona nuove esperienze, come la partecipazione a eventi e campionati Fisdir o Figc che consentiranno loro di diventare parte integrante di una delle squadre targate Briantea84, condividendo tutte le dinamiche di gruppo dal campo allo spogliatoio.