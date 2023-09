Volley, l'Italia batte 3-0 la Macedonia del Nord e vola ai quarti dell'Europeo

di Massimo Sarti

In attesa dell'esito a Skopje di Macedonia del Nord-Italia nel calcio, con il debutto azzurro del nuovo ct Luciano Spalletti, l'Italvolley fa un sol boccone dei nord macedoni a Bari negli ottavi degli Europei di pallavolo. Cominciano i match ad eliminazione diretta e gli uomini di Ferdinando De Giorgi, campioni continentali e mondiali in carica, si impongono nettamente 3-0 (25-20, 25-12, 25-15), rimanendoo imbattuti nella manifestazione e qualificandosi per i quarti, dove affronteranno sempre a Bari la vincente di Olanda-Germania (già superata 3-2 nel girone) , in campo questa sera. Il match si giocherà martedì alle 21,15.

PRIMO SET - Anche al PalaFlorio è entusiasmo alle stelle per l'Italvolley di Fefé De Giorgi, circondato dall'affetto della sua Puglia ( è nativo di Squinzano, in provincia di Lecce). Il ct azzurro schiera il 6 più 1 titolare. Dall'altra parte la Macedonia del Nord sulla carta è decisamente inferiore rispetto all'Italia (prima nella Pool A con cinque vittorie, i nostri avversari quarti nella Pool C disputata in casa, a Skopje, battendo solo Danimarca e Montenegro). Molti macedoni, oltre al volley, hanno un lavoro. Si segnalano due ex dei nostri campionati, l'opposto Gjorgiev (ex Forlì) e lo schiacciatore Ljaftov (ex Ravenna). L'Italia comincia a murare a spron battuto, con Romanò e Lavia e si va subito sul 5-2. La Macedonia del Nord si riavvicina 5-4, ma piano piano gli azzurri riallungano, con un Michieletto in grande spolvero (11-7). Russo, Lavia (gran botta su alzata in salto del 211 cm Michieletto) e Galassi portano l'Italia sul 16-10 e sul 18-12 l'allenatore macedone chiama time-out. Giannelli e compagni hanno un piccolo passaggio a vuoto risolto da Russo (dopo eccezionale difesa in volo del libero Balaso), che impedisce alla Macedonia del Nord di avvicinarsi 21-19.

SECONDO SET – È immediato il 6-2 per l'Italvolley, ma sul 6-5 De Giorgi preferisce fermare tutto e parlarci sopra. Mini-break macedone fermato da un errore in battuta di Ljaftov, da una schiacciata voluta a tutti i costi dal regista (come al solito splendido) Giannelli e dal campione d'Italia con Trento Lavia. Gli azzurri aumentano la pressione al servizio e ancora Giannelli porta il 16-8. La Macedonia del Nord non passa più, oltre ad essere in difficoltà in ricezione. Cresce pure Romanò, mentre Russo e Lavia risalgono in cattedra. Il parziale è letteralmente dominato (22-9). Un attacco al centro di Galassi sigilla il set su un più che eloquente 25-12.

TERZO SET – La Macedonia del Nord modifica qualcosa, cambiando il regista (il fratello minore dell'opposto Gjorgiev), mentre De Giorgi non ha ancora apportato alcun cambio e va sempre con i suoi “titolari”. L'Italia vuole chiudere in fretta la pratica e vola in fretta 6-2 con un ace (con l'ausilio del nastro) di Russo e una botta di Romanò. Michieletto continua nella sua eccellente partita, ma il lungo break azzurro viene portato da Romanò e Lavia (18-9). De Giorgi decide allora di attingere alla propria preziosa panchina chiamando Alessandro Bovolenta nel ruolo di opposto, facendo esordire il secondo libero Leonardo Scanferla e inserendo in battuta il secondo palleggiatore Riccardo Sbertoli. Arrivare a quota 25 è ormai una formalità. Chiudono sul 25-15 Galassi, Michieletto e Lavia.

