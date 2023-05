Giro d'Italia, brutta caduta nel gruppo: il favorito Geoghegan Hart portato via in ambulanza, coinvolta la maglia rosa

di Redazione web

Giro d'Italia senza pace tra ritiri per covid e cadute. Una di queste, in testa al gruppo, in curva a 68 chilometri dall'arrivo della ttappa odierna, quella da Camaiorea Tortona, ha costretto a lasciare la corsa il terzo della classifica generale, il britannico Tao Geoghegan Hart, portato via in ambulanza.

Geoghegan Hart immobilizzato e disteso prima di salire sull'ambulanza

Nella caduta sono stati coinvolti diversi uomini di classifica, tra cui lo stesso Geraint Thomas e Primoz Roglic che sono riusciti a ripartire. Ma quello che ha avuto la peggio è stato Tao Geoghegan Hart, vincitore dell’edizione 2020, che dopo i primi soccorsi è stato immobilizzato e disteso prima di salire su una delle ambulanze al seguito della corsa.

