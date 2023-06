Gaffe agli Europei di atletica, dagli altoparlanti parte un coro anti Juve: social in rivolta. Cosa è successo

di Redazione Web

L'Europeo di atletica al Silesian Stadium di Chorzow, in Polonia si chiude, per l'Italia, con un argento nella staffetta 4x100, ma a far parlare non sono i risultati in pista. Il Motivo? Una clamorosa gaffe, in stile 'Made in Italy', accende i riflettori del mondo del calcio sulla competizione europea. Durante la festa in pista per il trionfo dell'Italia, infatti, dagli altoparlanti qualcosa va storto e i tifosi della Juventus vanno su tutte le furie.

La gaffe contro la Juventus

Sulle note di "Sarà perché ti amo" dei Ricchi e Poveri tutti pensavano che la versione fosse quella giusta. Un modo classico per festeggiare il risultato ottenuto... o forse no. L'errore, infatti, è sempre dietro l'angolo. Gli organizzatori hanno scaricato la versione modificata, probabilmente in qualche stadio d'Italia e la famosa sarà perché ti amo, viene storpiata in: «Stringimi forte e stammi più vicino, e chi non salta è un gobbo juventino».

