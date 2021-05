Europei Nuoto: Pilato da urlo, a 16 anni record mondiale nei 50 rana. Paltrinieri argento negli 800. Bronzo per Detti, Martinenghi e staffetta mista

Impresa storica di Benedetta Pilato ai Campionati europei di Budapest di nuoto. L'azzurra infatti in semifinale ha stabilito il record del mondo assoluto nei 50 rana col tempo di 29"30. La 16enne nuotatrice di Taranto è diventata così la più giovane primatista mondiale della storia italiana.

«Non me l'aspettavo, pensavo di andare meglio ma non così - ha detto la pilato dopo la gara -. Non voglio piangere. Sono felicissima. Sentivo tanto il tifo degli altri, è stato bello. Non pensavo di firmare un crono così basso, ancora non ho realizzato di aver fatto il record del mondo».

Per l'Italia inatno altre due medaglie portate a casa. Stavolta da Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti si ritrovano sul podio, che hanno conquistato rispettivamente un argento e un bronzo negli 800 stile libero. Meglio di loro ha fatto solo l'ucraino Misha Romanchuk, detentore uscente di Glasgow 2018. Prima medaglia europea invece per Nicolò Martinenghi, bronzo nei 50 rana vinti dall’olimpionico britannico Adam Peaty, secondo il bielorusso Ilya Shymanich.

L'ultima medaglia di un'altra memorabile giornata del nuoto azzurro è nei 4x100 stile libero misto, con Miressi, Ceccon, Pellegrini, Di Pietro. Gli azzurri fermano il tempo a 3'22″64 Oro per la Gran Bretagna con 3'22″07, argento per l'Olanda con 3'22″26, gli azzurri con 3'22″64.

