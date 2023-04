Bebe Vio, morto nonno Giorgio. Il dolore sui social: «Era il mio fan numero 1 e custode ufficiale delle medaglie»

di Redazione Web

Lutto per Bebe Vio. La campionessa paralimpica ha annunciato sui social la morte del nonno Giorgio, a cui era molto legata: «Era il mio fan numero 1 e custode ufficiale delle medaglie», scrive Bebe Vio a corredo di alcuni scatti inediti della campionessa insieme al compianto nonno.

«Io non vedevo l’ora di vincerne per tornare a casa e vederlo felice», prosegue il post della campionessa. E ancora: «Ci andava in giro tutto fiero, convinto che fungessero anche da salta-file alle poste e bonus scontistica alla farmacia… mitico!», scrive Bebe Vio nel lungo post condiviso sul suo profilo Facebook, ricordando i momenti più belli legati al parente.

Super Nonno Giorgio

La scomparsa dell'uomo è avvenuta improvvisamente nella giornata di lunedì 24 aprile: «Il nonno è mancato improvvisamente ieri proprio mentre eravamo sul volo di ritorno in Italia dalla Coppa del Mondo a Nimes… le medaglie andranno con lui in ogni caso. Super Nonno Giorgio, per sempre nei nostri cuori e alle mie gare», conclude la schermitrice italiana e specialista del fioretto, colpita da una meningite che le ha causato l'amputazione degli arti.

