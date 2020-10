Roma cade male anche con Pesaro, ma sul fronte societario qualcosa si muove

La Virtus Roma perde per la quarta volta di fila, prendendo l’ennesima imbarcata. 69-84 per Pesaro, ben allenata dall’ex Repesa e con americani, Massenat, Juston Robinson e soprattutto Tyler Cain, il milgiore in campo con 16 punti e 10 rimbalzi, che giocano portando tanta acqua al proprio mulino. Quelli di Roma invece hanno mostrato, a eccezione di Beane, la loro faccia peggiore. Hunt sarebbe da tagliare seduta stante, 6 punti e 0, leggasi zero, rimbalzi. Per un pivot ci sarebbe di che vergognarsi. Wilson è ormai la versione fresca di un buon giocatore, più impegnato a fare spettacolo in stile cabarettistico che a giocare. Male anche Robison, regista da cui ci si aspetta tanto ma che non ha dato ritmo e regia. Unico Usa a salvarsi è stato Beane, 16 punti e fiammata che ha riportato una Virtus sempre in affanno sul – 5 (62-67)a 6’ dalla fine mentre per capitan Baldasso le parole d’elogio non bastano più E’ una mosca bianca calata, almeno per ora in un contesto irreale. Ha chiuso con 17 punti e 6 assist e si godrà così la convocazione in Nazionale. Tutto da buttare? No, anzi a fine partita il patron Claudio Toti, nerissimo all’intervallo lungo con i giocatori ma non solo, aveva un sorriso a trentadue denti. Facile capire il perché. In parterre accanto a lui una nutrita e interessatissima delegazione di cittadini americani tra cui ci potrebbe essere il salvagente societario. . “Oggi – ha detto con malcelata gioia – c’è più di un sottile filo di speranza per il futuro”. Insomma, senza vendere la pelle dell’orso, forse di è alla svolta che potrebbe garantire allo storico club della città quel futuro che merita.

Virtus Roma 69

Pesaro 84

(14-18,32-40,49-63)

Roma: Hadzic 3 /1/2 da 3 r2), Biordi ne, Campogrande 5 (1/2, 1/2, r1), Beane 16 (2/3, 3/5, r4), Baldasso 17 (4/5, 3/8, r3), Cervi 2 (1/3, r1), Telesca ne, Hunt 6 (3/7), Robinson 14 (3/7, 1/3, r4), Farley ne, Wilson 6 (1/4, 1/3, r11). All. Bucchi

Carpegna Prosciutto Pesaro: Drell ne, Massenat 17 (5/7, 1/2, r2), Filloy 7 (2/4 da 3, r2), Cain 16 (8/11, r10), Robinson 15 (2/5, 3/5, r5), Tambone 2 (1/2, 0/5, r2), Basso (0/2, r1), Serpilli ne , Filopivity 11 (0/1, 3/6, r 6), Zanotti 3 (1/3, 0/1, r 2), Delfino 12 (2/5, 2/3, r 5). All Repesa

Arbitri: Lo Guzzo 6, Di Francesco 6, Galasso 6

Note – Tiri liberi: Roma 7/11, Pesaro 13/22. Perc. Tiro: Roma 26/57 (10/23 da 3, rd 27, ro 3), Pesaro 30/62 (11/26 da 3, rd 30, ro8).

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Ottobre 2020, 20:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA