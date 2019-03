X Factor e Italia’s Got Talent restano su Sky, firmato il nuovo accordo con Fremantle Italy e Syco Entertainment

X Factor

Italia’s Got Talent

, due dei format internazionali di maggior successo nonché show di punta per i canali. L’accordo per X Factor è rinnovato per, la prossima al via su Sky Uno a settembre; quello per Italia’s Got Talent per altre due stagioni, su TV8, dove ildell’edizione attualmente in onda.ha commentato così il nuovo: «Sky Italia è un partner incredibile. È un’azienda coraggiosa sempre pronta a reinventarsi. E, cosa ancora più importante, crede fortemente in questi talent. Alcuni dei più grandi artisti della discografia italiana sono stati scoperti da “X Factor” che rimane una delle mie produzioni internazionali preferite. Oltre ai nostri partner Fremantle e Sony Music, sono davvero entusiasta di poter continuare a lavorare con questo team e non vedo l’ora di scoprire quali altre vette riusciranno a toccare con X Factor e Got Talent».«Quello che abbiamo realizzato finora constato un viaggio straordinario, che oggi siamo orgogliosi di poter annunciare proseguirà grazie al rinnovo dell’accordo con Fremantle Italy e Syco Entertainment - ha commentato- Il lavoro fatto in questi anni ha avuto, e continuerà ad avere, due punti fermi, coraggio e talento: il coraggio di uno show d’intrattenimento che ha saputo andare oltre il puro intrattenimento e la scoperta dei talenti, diventando specchio del nostro “Zeitgeist”, unendo generazioni e generi e trasformandosi in un amplificatore di coscienza e consapevolezza. Oltre al coraggio artistico di chi sperimenta continuamente nuovi standard produttivi e creativi per creare uno show di livello internazionale. E il talento, elemento indispensabile che cerchiamo e coltiviamo non solo sul palco con alcuni tra i migliori talenti in circolazione, ma anche dietro le quinte, con delle vere eccellenze creative e tecniche che hanno fatto segnare a questi show un nuovo corso dell’intrattenimento. Per tutte queste ragioni, siamo entusiasti di proseguire questo viaggio e di poter offrire ancora al nostro pubblico uno spettacolo unico, emozionante e di grande qualità».«Fremantle Italy è orgogliosa di poter rinnovare la propria partnership con Sky per X Factor e Italia’s Got Talent –- Questo accordo è un riconoscimento importante della qualità del lavoro fatto in questi anni dai nostri team creativi e produttivi, e dimostra ancora una volta la lungimiranza di un editore che ci consente di pianificare le attività su un periodo lungo, contribuendo in modo determinante a realizzare format di altissima qualità. Siamo già al lavoro con Sky per offrire ancora una volta al nostro pubblico show emozionanti, avvincenti e capaci di rinnovarsi, costantemente, stagione dopo stagione».