X Factor 2020, svelati i nuovi giuci: Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika. L'annuncio da Cattelan

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Giugno 2020, 21:55

A EPCC durante la decima puntata che, è stata finalmente svelata la nuovissima formazione del talent di Sky prodotto da Fremantle. Un poker inedito con due novità assolute e due ritorni in famiglia con l’obiettivo di trovare i dodici giovani artisti, che durante le varie fasi di selezioni, si distingueranno per originalità, identità, passione e proposta musicale.in collegamento dall’estero hanno commentato la nuova avventura che li vedrà protagonisti dal prossimo settembre su Sky Uno e NOW TV della nuova edizione di. Alla guida Alessandro Cattelan, anche quest’anno creative producer del talent, impegnato in queste settimane con il suo show EPCC LIVE, in onda tutti i martedì su Sky Uno e NOW TV. I casting di X Factor 2020 sono in corso fino al 20 giugno, per iscriversi è sufficiente compilare il form all’indirizzo xfactor.sky.it/casting. Anche in queste settimane di lockdown la community di X Factor si è ritrovata, pronta a far sentire la propria voce e la propria musica unita nell’affermare #noicisiamo, accomunati dalla voglia di sognare, suonare e cantare. Tutto è pronto per l’inizio delle Audizioni.Una delle voci più amate del panorama musicale italiano, è un’artista versatile ed eclettica con oltre 4 milioni e 500 mila follower su Instagram, oltre 3 milioni di “like” su Facebook, più di 2 milioni e 500 mila follower su Twitter, 400 milioni di visualizzazioni sul canale ufficiale Youtube. Ha pubblicato nell’ottobre 2019 il suo settimo disco d’inediti “Fortuna” il cui primo singolo “Io sono bella”, scritto appositamente per lei da Vasco Rossi, è stato per ben due settimane consecutive il brano più trasmesso dalle radio italiane. Con “Fortuna”, Emma, nel suo decimo anniversario di carriera, torna più matura e consapevole con un disco positivo, colorato, dal sound moderno e un nuovo linguaggio vocale. A febbraio 2020 partecipa, in qualità di super-ospite della prima serata, al 70° Festival di Sanremo, dopo aver vinto la kermesse nel 2012 con il brano “Non è l’inferno”. Sempre a febbraio Emma debutta al cinema recitando nel film “Gli Anni più belli” di Gabriele Muccino.Per il suo arrivo a X Factor 2020 Emma ha dichiarato: «Sono felice ed emozionata. Arriviamo tutti da un momento complicato e difficile ma sono davvero contenta sia di questa avventura che degli altri giudici, spero che i cantanti in gara abbiamo il giusto spazio». Quando Cattelan le chiede come abbia preso questo stop dovuto all'emergenza per quanto riguarda il suo lavoro: «Dovevo festeggiare 10 anni di carriera, aprire Vasco, fare Amiche in Arena. Mi rode proprio il cu*lo... è tutto rinviato e spero che questa bolla di tempo sospeso ci aiuti a diventare persone migliori. Vasco è veramente un figo. Penso di averlo detto prima a Maria (De Filippi) che a mia mamma, l'ho sentita orgogliosa, spero di essere all'altezza del ruolo».punto di riferimento discografico per la scena rap italiana grazie a Machete - celebre crew che ha fondato insieme a Salmo e Slait nel 2010 - e agli anni passati dietro le quinte dell’etichetta Machete Empire Records, fondata nel 2013, di cui è CEO e direttore creativo. In parallelo ha dato vita, insieme a Slait, a Machete Gaming - progetto in cui musica e gaming si incontrano in una formula mai vista prima - ed è promotore anche di vari progetti benefici: esempio ne è Machete Aid on Twitch, maratona a sostegno dei lavoratori del settore musicale colpiti durante l’emergenza sanitaria del Covid-19. La passione per la musica che si porta dietro dal 1990 e una determinazione senza limiti sono i due elementi che contraddistinguono Hell Raton. «Cerco due cose - ha detto a Cattelan - il talento e il futuro, perchè la musica non deve avere paura del futuro e delle nuove tecnologie. Gli altri giudici li conoscevo di nome ma non di persona. L'ho detto prima a Salmo che a mia mamma. Nel mio lavoro convivono i ruoli di discografico, talent scout, direttore artistico e creativo, ma anche musicista. Di fronte a un talento provo a esaminarlo in tutti i suoi aspetti e le sue e abilità, con un approccio 2.0, per trovare, insieme, il percorso più adatto alla sua carriera. È quello che vorrei fare qui a X Factor, voglio mettermi al servizio di nuovi talenti per aiutarli a trovare l’espressione più adatta alla propria personalità artistica, con un lavoro di ricerca che esplori sempre nuove tendenze e tecnologie».Amatissimo e temutissimo giudice, per 3 stagioni consecutive, dal 2016 al 2018. Il leader degli Afterhours rientra forte della sua esperienza e della sua visione musicale unica e innovativa. Una pausa di un solo anno che l’ha visto impegnato prima nel concerto al Forum di Assago, tutto esaurito, che celebrava i trent’anni di carriera della band e da cui è stato tratto il docufilm “Noi Siamo Afterhours” proiettato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, poi nel tour “An Evening with Manuel Agnelli”, uno spettacolo unico realizzato con il suo sodale amico e collega Rodrigo D’Erasmo, da cui è stato realizzato un vinile in edizione speciale. Manuel Agnelli è stata la voce di Caravaggio in “Caravaggio l'anima e il sangue”, il film d’arte che ha vinto il Globo d’Oro. Per due stagioni è stato alla guida di “Ossigeno” il programma di Rai3 in cui parole e musica sono un fluire continuo. Nel 2019 ha vinto con “Argentovivo”, brano interpretato insieme a Daniele Silvestri e Rancore, il Premio della critica Mia Martini, quello della sala stampa Lucio Dalla e quello come miglior testo. A distanza di pochi mesi, “Argentovivo” vince anche la Targa Tenco come miglior canzone singola. Nello stesso anno ha inaugurato a Milano “Germi”, un centro culturale dall’animo alternativo ed è stato Direttore Artistico della cerimonia conclusiva di Matera 2019 che ha visto ospiti illustri come Damon Albarn e Lous & the Yakuza.Per il suo ritorno nel talent di Sky ha dichiarato: «Spero di ridurre al minimo la parte trash televisiva e si faccia tantissimo racconto musicale. Mi piace molto il progetto che si sta costruendo attorno a questo nuovo X Factor. È molto stimolante tornare con la consapevolezza che seminare è necessario e produce effetti. Ho di nuovo e credo come mai prima, l'occasione per portare la voce di un modo di fare musica e del perché fare musica, lontani dalle logiche dei numeri e del risultato a tutti i costi. La musica come linguaggio, come espressione del sé, come percorso umano e interiore, come presa di posizione, come atto di vita. Molto, molto più potente dell'avere successo. Portare questa visione al grande pubblico, in televisione e in un contesto come questo, rimane uno scopo importante per me. X Factor per me torna ad essere, ma con una consapevolezza tutta nuova, un tavolo di discussione libero da formule troppo rigide, libero da preconcetti. Uno spazio che si riapre. Un’occasione. Prendiamocela»., all’attivo anche per lui 3 edizioni di X Factor, dal 2013 al 2015. Giudice molto amato e mai dimenticato dal pubblico del talent, lo scorso autunno è tornato sulla scena musicale con “My Name Is Michael Holbrook”, un album frutto di una marcata maturazione artistica che si è compiuta con lo straordinario one man show portato in ben dodici arene italiane con 70 mila biglietti venduti nel corso del “Revelation Tour”. Tour che è proseguito in Europa e Australia prima di essere interrotto a causa della pandemia sulla strada per l’Asia e i grandi festival americani che erano in calendario: dal Coachella (USA) fino al Lollapalooza, in Argentina. Il suo mini show durante il Festival di Sanremo, che ha ottenuto il picco di ascolti della serata raccogliendo il 60% di share, è stata la sua ultima apparizione sulla TV italiana.Mika commenta così il suo ritorno al tavolo della giuria: «Ho l'impressione che quest'anno sarà come la prima volta. Abbiamo persone al tavolo che sicuramente non hanno paura di parlare con il cuore, anche se non saremo sempre d'accordo non importa».