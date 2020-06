Marracash "In Persona Tour": «Tutto rimandato». Fuori le nuove date per la primavera 2021

Marracash

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Giugno 2020, 14:34

na delle tournée indoor più attese del 2020, che in pochissimo tempo ha collezionato 4 sold out per le date del King del Rap nella sua Milano, deve arrendersi alle disposizioni a seguito dell'emergenza coronavirus e rimandare tutte le date al prossimo anno.Partirà in primavera 2021, dopo le date annullate quest'anno per via dell'emergenza Coronavirus. Tutto rimandato dunque, e per la data di Bari, inizialmente prevista il 1 novembre 2020 (recupero della precedente data del 7 maggio 2020) e quella all’Arena di Verona, inizialmente prevista il 22 maggio 2020, saranno comunicate nuove informazioni entro e non oltre il 31 luglio. I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per i nuovi spettacoli. Su Instagram il King del rap ha pubblicato un post: «Come tutti abbiamo immaginatoin cui si recupereranno i concerti. Mancano Bari e L’Arena ma si sapranno presto. Nel frattempo per ingannare l’attesa in questi giorni farò un primo drop del merch di Persona. Presto news».Il nuovo calendario3 APRILE 2021 – PALA INVENT – JESOLO VE (recupero 28 marzo 2020)7 APRILE 2021 - MEDIOLANUM FORUM - MILANO (recupero 3 aprile e successivamente 13 settembre 2020)8 APRILE 2021 - MEDIOLANUM FORUM – MILANO (recupero 4 aprile e successivamente 14 settembre 2020)11 APRILE 2021 – PALA CATANIA – CATANIA (recupero 9 maggio e successivamente 30 ottobre 2020)14 APRILE 2021 – PALA PARTENOPE – NAPOLI (recupero 9 aprile e successivamente 22 ottobre 2020)16 APRILE 2021 – PALAZZO DELLO SPORT – ROMA (recupero 6 aprile e successivamente 20 ottobre 2020)19 APRILE 2021 – PALA ALPITOUR – TORINO (recupero 28 aprile e successivamente 27 ottobre 2020)21 APRILEE 2021 – NELSON MANDELA FORUM – FIRENZE (recupero 16 aprile e successivamente 26 ottobre 2020)22 APRILE 2021 – UNIPOL ARENA – BOLOGNA (recupero 24 aprile e successivamente 24 ottobre 2020)3 MAGGIO 2021 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO (recupero 18 aprile e successivamente 16 settembre 2020)4 MAGGIO 2021 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO (recupero 2 maggio e successivamente 17 settembre 2020)Tutte le informazioni sui biglietti sono disponibili al seguente link: https://www.friendsandpartners.it/elenco-concerti-spettacoli-annullati-o-rinviati/