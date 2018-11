X Factor 2018, anticipazioni terza puntata: ospiti Fedez e i Sofi Tukker. Renza Castelli a rischio uscita

Mercoledì 7 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Cresce l’attesa per il terzo appuntamento con i Live di. Dopo il primo tilt della stagione che giovedì scorso ha decretato l’eliminazione dei Red Bricks Foundation , scende a 10 il numero dei talenti ancora in gara.restano a quota 2 artisti a testa, mentre sono ancora al completo le categorie Under Donna e Under Uomini, guidate rispettivamente da. Ospiti di questa terza puntatae iLa terza puntata andrà in onda come sempre giovedì 8 novembre in diretta e in esclusiva su Sky Uno (canale 108), disponibile anche su digitale terrestre al canale 311 o 11. Per la performance live di Fedez che salirà sul palco in veste di ospite per presentare il suo nuovo singolo “Prima di ogni cosa", che, nel giorno d'uscita, è volato in cima alle classifiche di iTunes, Spotify, Apple Music e su YouTube ha già totalizzato oltre 6,3 mln di views. Da New York a X Factor 2018 anche i Sofi Tukker, il duo musicale dance composto da Sophie Hawley-Weld e Tucker Halpern che ha ricevuto una nomination ai Grammy Awards 2017 come "Best Dance Recording" con il brano “Batshit”.La strada verso la finale prosegue a colpi di hit senza tempo. Questa volta per stupire il pubblico Fedez affiderà aun classico come “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco, mentredovrà vedersela con una delle canzoni più celebrate della storia della musica, “Think” di Aretha Franklin.Non sono da meno le scelte di Manuel Agnelli, che consegnerà nelle mani diil brano “Material Girl” che nel 1985 contribuì a rendere Madonna un’icona pop mondiale.proverà invece a guadagnarsi un’altra standing ovation sulle struggenti note di “La voce del silenzio” dell’immensa Mina. Cambio di registro anche per la giovanissimache si cimenterà con la “hot-hit” di Lana del Rey “Blue Jeans”.Successi di artisti che hanno fatto la storia della musica anche perche alle due band ancora in gara affiderà: “Senza un perché” di Nada, rivisitata dall’eleganza dei Bowland e “Take on me” degli Ah-Ah nelle mani della rock band Seveso Casino Palace.- a caccia di un riscatto dopo il ballottaggio della scorsa puntata - Mara Maionchi affiderà invece “Congratulation”, brano tribale vincitore di 6 dischi di platino del rapper Post Malone. Al paroliereinvece toccherà un’altra sfida stimolante, ovvero confrontarsi con “Mio fratello è figlio unico” di Rino Gaetano. Infine, perMara ha scelto la trascinante “Hold Back the River” di James Bay.Ma cosa dicono i bookmaker? Per gli analisti di Stanleybet.it la cantante più a rischio è Renza Castelli , la sua eliminazione vale 2 volte la scommessa.Potrebbe lasciare il talent show di Sky anche il giovane Emanuele Bertelli, l'addio si gioca a 2,75, con i Seveso Casino Palace che inseguono a 3 volte la posta e Luna a 3,50. Più difficile l'eliminazione di Leo Gassmann a 7,00, mentre la quota sale a 12,00 per i Bowland. Ancora più lontano Anastasio a 20,00, seguito da Naomi a 25,00.LE FAVORITE - Martina Attili e Sherol Dos Santos, secondo i bookmaker, si confermano le più forti: per entrambe le Under Donne l'uscita vale 30 volte la scommessa, mentre la vittoria si gioca a 2,80. Il loro coach Manuel Agnelli resta saldamente in cima al tabellone del giudice vincente a 1,30, con Mara Maionchi - alla guida degli Under Uomini - a 2,90. Fedez, che quest'anno si cimenta con gli Over, si gioca a 5,00; ultimo Lodo Guenzi, leader dei Gruppi, a 6,00.