Da domani sera,torna l’edizione numero. Dopo la conferenza stampa che ha confermato la presenza ditra i giudici nelle prime sette puntate già registrate - la prossima settimana forse conosceremo chi affiancherà al suo postodurante i live - tra le novità di questa edizione il nuovo direttore artistico. Il 30enne showmaker è il più giovane regista al mondo di una cerimonia olimpica (“Wondrous Wind”, cerimonia di chiusura degli Asian Aimag Games - le Olimpiadi d’Oriente). Dal 2013 lavora nella BWS di Marco Balich (re dei mega-eventi vincitore di un Emmy), di cui è direttore creativo.In un'intervista rilasciata qualche mese fa Ferrari aveva dichiarato: «È una proposta che non mi aspettavo, mi ha stupito. La prima reazione è stata chiedere: ma siete sicuri? Con la partenza di Luca per loro si era chiuso un ciclo e ho stimato il coraggio di dire: cambiamo completamente e prendiamo una persona che non ha mai fatto tv» E a proposito di Tommassini ha detto: «Abbiamo percorsi molto differenti. Lui ha fatto la storia della tv, come nessuno ha portato un mondo di internazionalità in quella italiana. Però si sente che abbiamo quasi vent’anni di differenza: Luca ha vissuto i grandi show di Madonna e Prince; quell’estetica anni Novanta che ha contribuito a formare. Io ho dei gusti che mi portano a sottrarre, a raccontare con i video attraverso uno stile meno grafico e più cinematografico, a usare le luci in modo installativo. Differenze che spero si vedranno: spero di portare un’altra voce»L’appuntamento con il talent show, prodotto da FremantleMedia Italia, riparte come sempre dalla fase di selezioni, 7 puntate nelle quali i giudici Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Asia Argento selezioneranno i concorrenti di questa edizione. Con loro, a condurre il programma e ad accompagnare i concorrenti durante tutta la fase delle Selezioni, Alessandro Cattelan.Con lui ci sarà una squadra creativa dal talento dirompente:coreografo inglese tra i più sorprendenti e apprezzati del panorama internazionale che vanta collaborazioni con artisti del pop mondiale da ‪FKA twigs a ‪ ‪Paul McCartney;lo stylist dei più grandi nomi della musica italiana, come ‪. Infine,rivestirà il ruolo di assistente del direttore artistico. Questi nomi si uniranno allo straordinario team di professionisti cha ha contribuito in questi anni a rendere X Factor uno show tra i più moderni e ricercati, al pari dei più spettacolari eventi internazionali: Luigi Antonini alla regia, lo scenografo Luigi Maresca, il light designer Ivan Pierri e la video designer Carolina Stamerra Grassi.Alla giuria come sempre il compito non facile di individuare l'artista che abbini tecnica, originalità della voce, personalità e presenza scenica. Coloro che hanno superato lehanno avuto accesso al(puntate 5 e 6) svoltasi a Milano, che ha proclamato i 20 talenti che hanno preso parte allet (puntata 7), l’ultimo scoglio da superare per ottenere un posto tra i 12 concorrenti di questa nuova edizione, divisi nelle consuete categorieIl caleidoscopio di voci, look, colori e storie è come sempre ricco e variegato. In comune gli aspiranti concorrenti hanno il sogno di poter calcare il palco di X Factor e la passione per la musica, che abbraccia tutti i generi. Ukulele, arpe, pianoforti e strumenti elettronici di ogni tipo accompagnano le esibizioni, ciascuna si rivela una sorpresa per giudici, pubblico, parenti e amici che sostengono i partecipanti.I 12 concorrenti verranno decretati al termine delle 7 puntate che precedono i Live di quest’anno, con una puntata aggiuntiva rispetto alle precedenti edizioni, per raccontare la ricerca dei talenti in gara tra gli oltre 40.000 che si sono presentati ai casting.in esclusiva su Sky Uno (canale 108), disponibile anche su digitale terrestre al canale 311 o 11 (Il venerdì in chiaro su TV8)in esclusiva su Sky Uno, (canale 108), disponibile anche su digitale terrestre al canale 311 o 11 (Il venerdì in chiaro su TV8)in esclusiva su Sky Uno (canale 108), disponibile anche su digitale terrestre al canale 311 o 11 (Il venerdì in chiaro su TV8)in diretta dal 25 ottobre in esclusiva su Sky Uno (canale 108)