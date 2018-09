di Ida Di Grazia

L'atteso annuncio sul giudice che, il talent di Sky che inizierà giovedì 6 settembre, non ci sarà. Durante la conferenza stampa di questa mattina il responsabile produzioni originali di Sky Nils Hartmann ha dichiarato: «Abbiamo deciso, in accordo con Asia, di non farla partecipare al Live, per tutelare i ragazzi e la gara, perché il caso nato avrebbe falsato la gara. La nostra priorità è quella di fare una competizione per i cantanti. Il quarto giudice sarà annunciato più avanti. Manderemo in onda le audizioni così come sono, con lei». Durante la conferenza stampa Hartmann ha precisato che il nome del nuovo giudice sarà reso noto la prossima settimana.Confermatissimi gli altri giudici:. Per il Daily, che partirà il, non ci sarà piùmaDopo i tanti rumors che hanno accompagnato la trasmissione in queste ultime settimane, dopo lo scandalo che ha coinvolto Asia Argento, ex paladina del MeToo, bisognerà ancora attendere per conoscere il nuovo nome.Le puntate già registrate dove è presente Asia Argento, dunque, non sono state eliminate ma andranno in onda regolarmente.Fedez, rispondendo ai giornalisti, sempre sulla questione della sostituzione di Asia Argento, ha aggiunto: «E' giusto chiudere con Asia, spero però che il prossimo giudice venga scelto per tutelare i ragazzi e non per questioni di spettacolo» Pià solidale con Asia Argento è apparso, invece,: «Sono addolorato per Asia, è mia amica. Lei è attaccabile perchè ha molti scheletri nell'armadio, come ce li ho io. Ciò che ha fatto il New York Times è uno schifo. Non c'è un'accusa in tribunale, è una condanna pubblica schifosa. Come professionista sono addolorato: ha fatto bene in questa parte di programma e avrebbe fatto bene alla giuria,sarebbe stato interessante averla al tavolo».Presenti all'incontro con i giornalisti , insieme ai giudici,