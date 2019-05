Uomini e donne, Valeria Bigella e l'addio al fidanzato calciatore: «Non è andata, ci siamo lasciati al telefono»

Ultimo aggiornamento: 21:39

“Non vorrei passare per la solita sfortunata in amore, ma anche questa volta non è andata”, è finito l’amore frae ilDavide Petrucci, a dare l’annuncio la stessa ex corteggiatrice al ”Magazine di”: “lo volevo di più, come è giusto che sia, quando c'è un sentimento. Non gioco mai in amore. Dopo una discussione come tante è venuta fuori la vera realtà dei fatti: io ero avanti nel volo dell'amore, lui no”.Lei le è stata vicina (“lo ero pronta e sicura per realizzare un progetto di vita serio. Ho fatto Roma-Turchia e Turchia-Roma mille volte. Gli sono stata vicino quando si è infortunato. Ma dinanzi alle responsabilità di chi, come me, aveva voglia di una storia seria, lui che ha fatto? È fuggito, ha chiuso la porta del cuore o forse non l'ha mai aperta”), ma tutto è finito con una telefonata: “Poche settimane fa. La cosa più triste è che ci siamo lasciati al telefono.No comment. lo volevo almeno che ci guardassimo in faccia, ma questa possibilità mi è stata negata. Lo dico con fermezza e serietà. Scema io, ma non cambierò la mia vita. Credo nei sentimenti, nella verità dell'amore”