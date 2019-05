Mariano Di Vaio come i Ferragnez, compie trent'anni e affitta un paese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un super compleanno sulla scorta delle nozze deiper. Mariano, che vanta la nomina di Forbes come italiano più influente al mondo nel settore moda e l’inserimento nella classifica americana degli uomini più belli del pianeta, in occasione dei suoi 30 anni ha affittato un intero paese.C’è grande attesa per il super party e le prime indiscrezioni sono già cominciate a trapelare. Mariano compie gli anni giovedì 9 maggio ma l’evento sarà celebrato il venerdì 10. La festa non è stata assolutamente preso sottogamba dall’influencer che, visti probabilmente i numerosi ospiti vip attesi, ha preso in affitto piccolo intero paese nella provincia tra Napoli e Caserta. I festeggiamenti che appunto prevedono l’arrivo di ospiti internazionali da tutto il mondo, saranno blindatissimi.