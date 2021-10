Uomini e donne, Matteo Ranieri è il nuovo tronista: è l’ex di Sophie Codegoni

Matteo Ranieri è il nuovo tronista di “Uomini e donne” . A “Uomini e donne” torna Matteo Ranieri, ma stavolta nelle vesti di tronista: il nuovo protagonista del dating show di Maria De Filippi è un ex corteggiatore ed è stata la scelta di Sophie Codegoni, ora reclusa nella casa del Grande Fratello Vip.

Matteo Ranieri è il nuovo tronista di “Uomini e donne”. Stando al tam tam della rete l’ex corteggiatore Matteo Ranieri, poco dopo la fine della sua relazione con Sophie Codegoni nata proprio sotto i riflettori del dating show di Maria De Filippi, dovrebbe a breve tornare in trasmissione per salire sull’agognata poltrona rossa in cerca d’amore.

Matteo ha 26 anni ed è nato a Recco in provincia di Genova: ha avuto appunto una relazione con Sophie Codegoni che però ha avuto una durata molto breve ed è stato proprio lei ad annunciare la fine della frequentazione attraverso i suoi canali social. Sophie ultimamente è tornata a parlare di lui all’interno della casa del Grande Fratello Vip e sembra che non le abbia assolutamente lasciato un buon ricordo.

