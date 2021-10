Uomini e donne, Matteo Fioravanti soprende tutti: ecco la sua scelta

Matteo Fioravanti ha fatto la sua scelta a “Uomini e donne”. Nel dating show di Maria De Filippi è nata una nuova coppia, quella formata dal tronista Matteo Fioravanti e la corteggiatrice Noemi Barattolo.

Uomini e Donne: la scelta di Matteo è Noemi (Credits red Communication)

Uomini e donne, Matteo Fioravanti ha scelto Noemi Barattolo

Matteo Fioravanti ha fatto la sua scelta a “Uomini e donne”. Il tronista ha sorpreso tutti e deciso di uscire dalla trasmissione condotta da Maria De Filippi a fianco di Noemi Barattolo, nonostante negli ultimi periodo fra i due ci siano stati momenti di tensione. Matteo ha superato le sue incertezze e scelto Noemi anche grazie all’intervento della conduttrice: «Fin dal primo giorno – ha inizialmente spiegato il tronista durante il programma - sembra che mi toglie i sentimenti per le altre persone. E questa cosa non la sopporto. Mi sta togliendo la voglia di conoscere altre persone. Quello che mi spaventa è che non c’è stato nemmeno un bacio. Lei mi ha dato la foto sua, io non l’ho messa dentro al comodino. Ma accanto al letto».

Matteo Fioravanti (Instagram)

Fioravanti ha poi vinto i suoi dubbi e si è inaspettatamente alzato dal trono per dirigersi verso Noemi, con cui ha raggiunto il centro dello studio per scambiarsi un bacio sotto la classica pioggia di petali rossi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Ottobre 2021, 19:19

