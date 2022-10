Uomini e donne, Gemma Galgani rivela: «A 40 anni rimasi incinta, quel bambino poi l'ho perso»

Gemma Galgani sempre più protagonista di Uomini e Donne. Da diversi anni, ormai, Gemma si fa conoscere dal pubblico per la sua storia e il suo passato, a tratti molto doloroso. La dama del trono over non ha mai nascosto di essere amareggiata per non aver mai avuto dei figli, un dolore ancora ancora oggi profondo e vivo. E, ora, per la prima volta, in una intervista sul nuovo numero di Uomini e Donne Magazine, Gemma confessa di aver perso un figlio. Ha spesso parlato del suo desiderio di diventare madre, che si è spento quando non c’è stata più la possibilità di realizzarlo.

Ma non aveva ancora raccontato il dramma vissuto quando aveva 40 anni. In passato aveva raccontato che a impedirle di diventare mamma nell’età in cui avrebbe potuto è stato il fatto di non avere al suo fianco la persona giusta.«Avevo già compiuto quarant’anni quando ho scoperto di essere incinta. Quel bambino, poi, l’ho perso» ha svelato la donna.

«Non l’ho fatto perché aspettavo il compagno giusto» aveva raccontato. Non solo, la famosa dama del Trono Over di UeD aveva precisato che a 40 anni aveva trovato finalmente la persona che cercava, l’uomo della sua vita, Marcello. In una intervista del 2016, però, la Galgani aveva dichiarato di non aver messo su famiglia in quanto per la sua generazione fare un figlio a 40 anni «era considerato ormai troppo tardi».

Sembra quindi che Gemma stesse per avvicinarsi alla realizzazione del suo sogno, ma la perdita di questo figlio rappresenta un ricordo molto doloroso. Non riesce a trattenere le lacrime ogni volta che ripensa al momento in cui ha perso il bambino. Neppure l’aiuto di un esperto, come lo psicanalista, riusciva ad aiutarla uscire da quel tunnel di dolore.

Oggi Gemma ammette che era anche disposta a diventare una madre single. La vita poi è andata avanti e la dama torinese ha concentrato le sue forze sulla carriera. E oggi Galgani è ancora alla ricerca del compagno con cui condividere le sue giornate.

