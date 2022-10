Cristiana Capotondi diventa mamma, ma è giallo sul papà del bebè: «Non è Andrea Pezzi»

Che Cristiana Capotondi sia diventata mamma della piccola Anna ormai è noto. Ma il dubbio che rimane è sul padre della bambina che, stando a varie indiscrezioni, non sarebbe Andrea Pezzi, il suo compagno storico. La popolare attrice ha spiegato all’Ansa la sua situazione privata, che è stata stravolta negli ultimi due anni. Lo scorso settembre ha dato alla luce la bambina, ma nonostante la relazione con Pezzi sia finita da tempo, lo speaker radiofonico e imprenditore è sempre stato vicino alla sua ormai ex compagna e alla neonata.

«Anna è nata venerdì 16 settembre. La nascita di mia figlia è una gioia immensa che oggi sono felice di condividere. Quando ho scoperto di aspettare un figlio da un’altra persona, la mia lunga relazione di 15 anni con Andrea Pezzi si era interrotta già da diversi mesi. Nonostante questo, mi è venuto naturale cercare la protezione e la complicità di Andrea, tanto rimane forte il nostro affetto e il nostro legame. Grazie ad Andrea per averci accompagnate per mano fino a qui. Te ne saremo per sempre grate. Ringrazio anche tutti coloro che, pur sapendo, hanno rispettato la nostra privacy e coloro che, da oggi, sceglieranno di farlo».

Dunque, del padre di Anna non è nota l'identità è una persona che l’attrice 42enne avrebbe tenuto lontano da occhi indiscreti, tanto che fino ad oggi non sono mai apparse online o su qualche magazine scatti di questa nuova relazione. Ma, Capotondi è sempre stata vicina a Pezzi, con il quale c’è ancora un rapporto molto forte come specificato nella dichiarazione all’agenzia di stampa.

Lo stesso Andrea Pezzi ha fornito qualche dettaglio in più: «Dopo 15 anni insieme, all’inizio dell’estate 2021, Cristiana ed io abbiamo deciso di separarci senza tuttavia comunicarlo per prenderci tutto il tempo per riorganizzare con calma le nostre vite. Quando, all’inizio di quest’anno, Cristiana ha scoperto di aspettare un bambino, pur non essendo io il padre, mi ha chiesto di restarle accanto nella fase lunga e delicata della gravidanza. Voleva proteggere un momento così importante. Oggi più che mai, a Cristiana va tutta la mia ammirazione e la mia stima».

Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi si sono conosciuti e innamorati nel 2007 a bordo di un aereo, anche se avevano avuto modo di stringersi la mano già in un programma televisivo. Ma dopo l'idillio, come confessato dalla stessa attrice che ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo da bambina, la gelosia l’ha portata ad allontanarsi. Capotondi era diventata troppo insicura e possessiva nei confronti del suo partner e per superare questo momento turbolento hanno adottato la tecnica della castità.

Per mesi non si sono neppure sfiorati e hanno cercato di migliorare il loro rapporto in altri ambiti. Una strategia che si è rivelata ottima e fino a poco tempo fa i due apparivano molto uniti. Ma , ora, resta nel mistero chi sia il vero padre del bambino.

