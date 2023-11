"Women for Women" arriva in tv: le donne per le donne contro la violenza di genere e il tumore al seno. Al timone Arianna Ciampoli e Beppe Convertini

di Donatella Aragozzini

Alla vigilia della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, mai così sentita come in questi giorni, dopo il brutale assassinio di Giulia Cecchettin, arriva in tv (venerdì 24 novembre alle 23.10 circa su Rai3) la quarta edizione di “Women for Women against Violence – Camomilla Award”. La kermesse, ideata e organizzata dalla Presidente dell’Associazione Consorzio Umanitas, Donatella Gimigliano, accende i riflettori su due grandi temi del mondo femminile, la violenza di genere e il tumore al seno, con una particolarità: quella di non parlare di morte ma di vita, dando la voce alle donne che hanno superato terribili esperienze o che non smettono di combattere e per questo vincono ogni giorno, offrendo un messaggio di speranza e incoraggiamento attraverso il racconto del difficile percorso di rinascita che tante affrontano in solitudine. Spiega Gimigliano: «Partendo dal mio vissuto con una neoplasia ho pensato che violenza sul corpo di una donna non fosse solo quella di un uomo, ma anche quella di un tumore, che genera gli stessi effetti devastanti e che, comunque, lascia cicatrici e segni indelebili, nel corpo e nella mente». Tra gli argomenti di questa edizione, condotta da Arianna Ciampoli e Beppe Convertini, la “tossicità economica” del tumore e della violenza, l'abbandono e la delusione affettiva che accomunano i due temi, l'oblio oncologico e la triste realtà degli orfani del femminicidio. Argomenti che verranno affrontati grazie alle testimonianze dirette, come quella della patron di Miss Italia Patrizia Mirigliani, che ha affrontato per due volte la lotta contro il tumore al seno e si racconterà in un toccante monologo, e quella di Antonietta Tuccillo, tuttora alle prese con il cancro, che ha saputo trasformare la malattia in creatività, reinventandosi stilista con capi particolarissimi creati a mano all'uncinetto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Novembre 2023, 16:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA