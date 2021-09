Vita in Diretta choc, l'operatore e la giornalista vengono aggrediti. Matano interviene in diretta: «Sono senza parole»

Vita in Diretta choc , l'operatore e la giornalista vengono aggrediti. Alberto Matano interviene in diretta: «Sono senza parole». Pochi minuti fa, il conduttore del programma di Rai1 ha mostrato ai telespettatori una serie di immagini raccapriccianti. Nel video, l'inviata Ilaria Pietracalvina e l'operatore sono a Colleferro, fuori alla casa dei genitori dei fratelli Bianchi, in carcere con l'accusa dell'omicidio di Willy Monteiro.

La giornalista tenta di fare qualche domanda alla madre affacciata alla finestra, ma la donna s'infuria. A quel punto, esce il padre fuori di sé che colpisce l'operatore. Commenta l'inviata: «L'ha colpito tra la guancia e l'orecchio. Ho avuto paura quando ho sentito lo zio dire al padre 'lancia i cani'. Ho temuto potesse finire male».

Alberto Matano

Matano, senza parole per la grave aggressione verbale e fisica, commenta così: «Un gesto inaccettabile. Ringrazio i colleghi che hanno espresso solidarietà per l'aggressione che abbiamo subito. Stavamo facendo solo il nostro lavoro».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Settembre 2021, 19:57

