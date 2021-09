Alberto Matano , la frase inaspettata alla fine della puntata di Vita in Diretta. Fan increduli: «È una frecciatina...». Oggi, è tornato in onda su Rai1 il programma pomeridiano d'informazione condotto da Alberto Matano. Come lo scorso anno, la trasmissione è divisa in due parti, lo spazio dedicato ai collegamenti con gli inviati e il tavolo con gli ospiti.

Leggi anche > Pomeriggio 5, lite furiosa in tv. La frase choc dell'ospite sui bambini spiazza tutti. Barbara D'Urso: «Che hai detto?»

E proprio alla fine del dibattito con gli opinionisti, Matano ha congedato il pubblico in maniera inaspettata: «La prima è andata. Vi aspetto domani qui alla Vita in Diretta quella vera. Ci vediamo domani». Suscitando il tripudio in studio. Il particolare saluto non è sfuggito ai fan sui social. Immediati i commenti.

Alberto Matano

«Ha lanciato una frecciatina a Barbara D'Urso e al suo Pomeriggio 5 che quest'anno è tale e quale», scrivono alcuni utenti. E ancora: «Pomeriggio 5 ha ripreso tutto il format di Rai1, Matano l'ha fatto notare». Domani gli ascolti del primo confronto tra i due programmi in diretta.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Settembre 2021, 19:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA