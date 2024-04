Vira Carbone è in diretta, ma la figlia non smette di chiamarla al cellulare. Lei sbotta: «Maria Grazia smettila. Ci sentiamo dopo»

di Cristina Siciliano

Durante la puntata di Buongiorno Benessere, la conduttrice e giornalista Rai Vira Carbone ha ricevuto una telefonata inaspettata in diretta. E il video del siparietto è diventato virale. Questa volta Vira Carbone ha ricevuto una telefonata in diretta dalla figlia Maria Grazia che continuava a chiamarla in diretta proprio mentre stava conducendo il programma. Di conseguenza Vira Carbone ha sbottato senza alcun filtro e ha lanciato un annuncio a sua figlia in diretta. «Pregherei le mie figlie, Maria Grazia sono in diretta non mi chiamare - ha sottolineato Vira -. Il telefonino mi serve per i nostri amici che da casa ci mandano le domande. Ne approfitto per darti un bacione». Dal tono infastidito, la conduttrice ha concluso: «Ci sentiamo dopo».

“Maria Grazia, sono in diretta, non mi chiamare. Ci sentiamo dopo…”



Vira Carbone lancia un avviso a sua figlia #BuongiornoBenessere https://t.co/RuBk5deZsh — Cinguetterai  (@Cinguetterai) April 27, 2024

I commenti

Numerosi sono stati i commenti di molti utenti sul web che hanno espresso la loro simpatica opinione dopo la clip. «Quel "cara Maria Grazia" sa di "ti faccio vedere io quando torno"», ha scritto un utente su X.

Le figlie di Vira Carbone

Vira Carbone si è sposata con Renzo Lusetti nel 2008 e da allora hanno impreziosito la loro unione con la nascita di tre figlie: Maria Grazia, Isabella e Veronica.

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Aprile 2024, 22:09

