«Pompe, pomp**i e pompette non servono»: Vira Carbone, la gaffe su Rai1 fa il giro dei social VIDEO

di Redazione web

«Pompe, pomp***i, pompine, pompette non servono»: è diventato già un meme il video che ha visto protagonista Vira Carbone, che durante la trasmissione Buongiorno Benessere, ieri su Rai1, si è lasciata andare ad una gaffe in diretta con tanto di pompetta in mano.

Vira Carbone, la gaffe in diretta

In studio si parlava di appendicite con il professor Francesco Franceschi: la Carbone si è subito accorta dello scivolone, ma è andata avanti senza problemi, pur lasciandosi scappare un sorriso, per poi ridare la linea al professor Malvezzi. Sui social in tantissimi hanno commentato quanto accaduto, per quella che è stata una scena a dir poco esilarante, ma qualcuno - tra il serio e il faceto - ha anche elogiato la professionalità di Vira Carbone. L'espressione di chi ha capito di aver pestato un mer***ne sulla rete ammiraglia, la professionalità di chi sa andare avanti con nonchalance, scrive un utente su X.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Dicembre 2023, 07:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA