Rai, eletti in cda De Biasio (Lega), Rossi (Fdi), Borioni (Pd) e Coletti (M5S). Barachini presidente della Vigilanza

Igor De Biasio (Lega) e Gianpaolo Rossi (Fdi) sono stati eletti dalla Camera membri del cda Rai. Il Senato ha eletto invece Rita Borioni (Pd) e Beatrice Coletti (M5S, scelta con il voto on line). Tiene dunque l'intesa che prevedeva un componente del consiglio di amministrazine della tv pubblica a testa fra M5S, Lega, Pd e Fdi.

Intanto Alberto Barachini, candidato di Forza Italia, è stato eletto presidente della Commissione di Vigilanza Rai alla terza votazione con 22 voti. Fumata nera alle prime due votazioni. Barachini ha ottenuto 18 voti alla prima votazione e 19 voti alla seconda votazione, insufficienti a raggiungere il quorum di 24 voti. Antonello Giacomelli del Pd e Primo Di Nicola del Movimento 5 Stelle sono stati eletti vicepresidenti.



A elezione appena avvenuta si registra subito una polemica innescata dal M5S. «Voglio sperare che il nuovo presidente della Commissione di Vigilanza sia per il rispetto di una Rai imparziale, di una Rai al servizio dei cittadini e non sia al servizio di Mediaset», ha detto il capogruppo di M5S, in commissione Vigilanza, Gianluigi Paragone subito dopo l'elezione. Il movimento 5 stelle ha votato scheda bianca nelle tre votazioni di questa mattina.



La replica di Barachini: «Mi auguro che la nostra attività venga valutata sul merito, nella massima trasparenza e con la disponibilità ad ascoltare tutti per dare risposte concrete ai cittadini che usufruiscono del servizio pubblico».



«La Commissione di Vigilanza ha un incarico delicato e importante nel garantire equilibrio e equidistanza, oltre che attenzione alle questioni sociali e allo svilupparsi delle tensioni sociali che abbiamo visto svilupparsi nel Paese. Mi auguro di poter lavorare con i colleghi della bicamerale, che ho ringraziato, nella massima trasparenza», ha detto ancora Barachini.