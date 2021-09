“Uno mattina in famiglia”, clima di fuoco tra Tiberio Timperi e Monica Setta? Le frecciatine in studio

Monica Setta e Tiberio Timperi sembrano essere già ai ferri corti, nonostante la nuova stagione di Uno Mattina in Famiglia sia appena all’inizio. Ecco che cosa hanno combinato i due, tra frecciate e battutine, durante l’ultima puntata dello show mattutino di Rai Uno. foto: Kikapress; music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Monica Setta e la verità su Tiberio Timperi: ecco com'è lavorare con lui. Cosa dichiara la conduttrice di Uno Mattina in famiglia sul suo collega

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Settembre 2021, 14:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA