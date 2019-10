Torna su Tv2000 "L’Ora solare" con Paola Saluzzi: Catena Fiorello tra gli ospiti della prima puntata

Venerdì 4 Ottobre 2019, 18:39

Dopo la pausa estiva torna su” condotto da. Il programma, giunto alla seconda edizione, vede fra gli ospiti della puntata di apertura del 7 ottobre la scrittrice Catena Fiorello, che presenta il suo ultimo libro “Tutte le volte che ho pianto”.Tra gli ospiti anche Miriam Negri e Roberto Isella, due giovani sposi il cui matrimonio è stato celebrato da don Dante Carraro, direttore di Medici con l’Africa Cuamm. I due ragazzi hanno destinato il denaro ricevuto come dono di nozze ad uno dei progetti del Cuamm e, per la luna di miele, hanno scelto la Tanzania e visitato l’ospedale che ha beneficiato dei fondi raccolti.In chiusura uno spazio dedicato alle richieste di preghiera di Papa Francesco con i suoi video-messaggi mensili in cui invita a pregare ogni mese per un’intenzione diversa. Ad ottobre, mese Missionario Straordinario, si rivolge ai cattolici perché ravvivino la coscienza missionaria. In studio Padre Luca Bolelli, missionario del Pime in Cambogia. Il programma va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle 15.