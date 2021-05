Stasera torna su Rai1 Top Dieci il programma di Carlo Conti dedicato ai gusti degli italiani

Un po’ di “freschezza”, molta italianità e Vip che competono tra di loro: sono questi gli ingredienti del programma di Top Dieci - alla sua seconda stagione -, in onda questa sera su Rai1 alle 21.25 dall’Auditorium del Foro italico d Roma che vede come presentatore il mattatore Carlo Conti. Il Programma, ideato dallo stesso Conti insieme a Pasquale Romano, Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano e Ivana Sabatini con la collaborazione ai testi di Mattia Bravi e prodotto dalla casa di produzione Banijay Italia, vuole regalare momenti di spensieratezza e stimolare la curiosità del pubblico in merito alle abitudini, agli usi e costumi di noi italiani. In questo contesto, il varietà si pone l’obbiettivo di coinvolgere gli spettatori e “trasmettere” simpatici e particolari modi di essere tipicamente italiani.

I Vip che parteciperanno al programma saranno divisi in due squadre: la prima, sarà formata da Serena Autieri, Vincenzo Salemme e Tosca D’Aquino, la seconda da Nino Frassica, Marisa Laurito e Francesco Paolantoni. In questa competizione le due squadre si sfideranno su classifiche di ogni genere legate alla cultura italiana, passando dalla musica allo sport, dall’attualità al cinema, dalla tv alla storia. La squadra che al termine del programma avrà totalizzato il maggior numero di punti, individuando gli elementi e le posizioni corrette delle hit parade, sarà proclamata vincitrice.

Una novità della seconda stagione sarà anche di alcuni ospiti musicali a sorpresa che eseguiranno in studio le canzoni vincitrici di qualche top ten. E infatti proprio nella quarta serata l’ospite musicale sarà Zucchero che intervistato da Conti racconterà tanti piccoli dettagli e particolari sulla sua carriera.

Una piccola postilla sull’artista: proprio oggi è uscito “Incasutico D.O.C & more” , il nuovo album che contiene tutti i brani dell’ultimo disco di inediti D.O.C e una selezione di grandi successi del suo repertorio, arrangiati in una nuova veste acustica.

In seguito alle norme di sicurezza dovute alla pandemia di COVID-19, la prima edizione del programma non aveva previsto la presenza del pubblico. Quest’anno invece, saranno presenti diciotto persone che possono suggerire in caso di dubbio sulle classifiche. È chiaro che all’interno dello studio sono comunque adottate tutte le misure di sicurezza previste, come quello del distanziamento tra i partecipanti.

