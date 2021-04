Tommaso Stanzani, ballerino di Amici 20 a Verissimo: «Non mi aspettavo di essere eliminato». Toffanin gli prepara una sorpresa

A Verissimo il ballerino di Amici20 Tommaso Stanzani: «Non mi aspettavo di essere eliminato». Per lui una sorpresa inaspettata. Il ballerino eliminato, tra le polemiche, nel corso della terza puntata del serale di Amici, nella sua prima intervista tv a Verissimo, racconta come sta vivendo questo momento.

Tommaso Stanzani, il ballerino eliminato nel corso della terza puntata del serale di Amici 20, è uno degli ospiti di Verissimo in onda sabato 10 aprile su canale 5.

«Mi sto riprendendo dalle emozioni provate per l’eliminazione, ma ora sono felicissimo. L’eliminazione è stata inaspettata - racconta Tommaso - perché mi sentivo già tanto cambiato nel mio percorso di crescita, ma non mi voglio fermare. Questo è stato il mio inizio e mi ha fatto capire tante cose sia dal punto di vista professionale che umano».

A Silvia Toffanin, che gli chiede come sia stato accolto dai suoi genitori, il ballerino, che ha abbandonato la sua carriera di pattinatore per dedicarsi alla danza, risponde:«Anche i miei genitori non si aspettavano un mio ritorno a casa così presto, ma la cosa importante è che ora mi sostengono nel mio voler fare il ballerino».

Infine, nel corso dell’intervista, Tommaso riceve una grande sorpresa che lo lascia senza parole.

