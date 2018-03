The Voice of Italy, J-Ax e Al Bano alla presentazione della quinta edizione

Venerdì 16 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Torna The Voice of Italy. Coach per questa stagione J-Ax con Al Bano e Francesco Renga. Giunto alla quinta edizione, il talent made in Italy ha fatto le selezioni per gli aspiranti artisti attraverso i social. "Il mondo dello spettacolo è una iungla. Creati un piano B e fino a quando questo mestiere non ti da da vivere, vai a lavorare" ha detto J-Ax rivolgendosi agli aspiranti cantanti. "Un team perfetto: sembriamo tutti fratelli" ha aggiunto Al Bano, new entry di questa edizione.