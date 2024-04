The Voice Generations, i concorrenti commuovono pubblico e giudici: «Sto piangendo tutte le mie lacrime»

di Redazione web

The Voice Generations è una delle ultime idee geniali di Antonella Clerici e dei suoi autori. Il format potrebbe essere definito come un mix tra The Voice Kids e Senior perché a sfidarsi sul palco con le poltrone rosse girevoli ci sono coppie di cantanti formati da artisti di diverse generazioni. Mamme, papà, figli, figlie ma anche nonni, nipoti e amici. Il requisito fondamentale è quello di non avere la stessa età ma di possedere una voce emozionante e che abbia tante cose da raccontare.

Così, la prima puntata "dell'esperimento canoro" è stata un successone e il pubblico in studio, quello sui social e i quattro giudici (Loredana Bertè, Clementino, Gigi D'Alessio e Arisa) si sono commossi ascoltando le storie dei protagonisti e, poi, vedendoli esibirsi con brani che hanno fatto la storia della musica.

The Voice Generations commuove

Le prime cantanti a salire sul palco di The Voice Generations sono state la vocal coach Anna e la sua allieva Erika.

La loro storia ha commosso perché Erika, ora 18enne, è rimasta orfana di mamma all'età di 13 anni e la donna, prima di morire, aveva chiesto ad Anna di prendersi cura "della sua creatura", così la chiamava.

La maestra di canto è quindi stata ed è una persona fondamentale nella vita di Erika e per questo le due hanno deciso di esibirsi insieme sulle note della canzone "Promettimi" di Elisa. I giudici si sono girati tutti quanti e quando hanno sentito la storia di Anna ed Erika si sono molto commossi. «Il significato di The Voice Generations è proprio questo: costruire relazioni che vadano anche al di là della musica», ha spiegato Antonella Clerici.

I commenti social

Si può dire che The Voice Generations sia cominciato "con il botto". I tantissimi fan della trasmissione condotta da Antonella Clerici si sono espressi su Twitter e qualcuno ha scritto: «Sto piangendo tutte le mie lacrime» oppure «Questo programma è bellissimo e contunua a confermarsi il talent migliore e più sano».

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Aprile 2024, 09:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA