Tg2 Italia, imprevisto in diretta: l'ospite in collegamento pensa di non essere ascoltato e compie un gesto inaspettato

Tg2 Italia, l'ospite in collegamento pensa di non essere ascoltato e compie un gesto inaspettato. Contrattatempo esilarante oggi in diretta durante la rubrica del Tg2 condotta da Marzia Roncacci. In studio si parla di fisco. L'ospite in collegamento, però, non riesce a sentire le domande della conduttrice e, pensando di non essere ascoltato a sua volta, pronuncia una frase che diventa immediatamente virale.

L'ospite infatti chiede a qualcuno presente nella sua stanza: «Maria hai delle cuffie? Non sento la domanda...». La voce dell'uomo però risuona nello studio, lasciando di stucco la conduttrice. Il video, condiviso sui social, ha fatto subito il giro del web.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Dicembre 2020, 19:14

