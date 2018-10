Chiara Ferragni a EPCC a teatro da Cattelan: «Mamme pancine? Qualsiasi cosa fai, ti criticano...»​

Questa sera su canale 5 Simona Ventura torna con la terza puntata del reality del momento, e noi vi forniamo leDopo l'uscita di Fabio e Marcella Espositoe quella di Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, le quattro coppie rimaste sono arrivate alla resa dei conti. Dopo le immagini viste al falòè furioso e ha chiesto il confronto anticipato con unaterrorizzata. Non se la passa meglioche resta fermo a guardare la fidanzatasempre più vicina al suo tentatore.Valeria Marini nel villaggio delle fidanzate sembra aver raggiunto una nuova consapevolezza, quando parla del suo fidanzato dice « questo rapporto mi sta uccidendo », e il suo avvicinamento al giovane corteggiatore spagnolo è un segnale della crisi evidente.Chi non vuole più stare fermo a guardare èsu tutte le furie dopo aver visto la suariavvicinarsi a Niccolò- ex corteggiatore a Uomini e Donne . Dopo l'ultimo video chiede un falò di confronto anticipato, cosa farà la bella Addati?sono una coppia sull'orlo di una crisi di nervi. Nati durante il Trono Over di UOmini e Donne, tra i due sembra non esserci più speranza. Sossio è completamente rapito dalla single Sara, ma nel vedere le immagini di Ursula si riscopre geloso della sua compagna e inizia una lunga riflessione.Ultima coppiaAndrea durante tutto il suo percorso non ha fatto altro che lamentarsi di Alessandra ma nel vedere un filmato in cui la sua Alessandra si sta lascia corteggiare dall’ex tronista Andrea Cerioli resta spiazzato. Il giovane Zenga chiederà l' aiuto alla produzione per capire meglio la situazione e aver modo di affrontare preprato il falò di confronto.Al centro del racconto ancora una volta Simona Ventura che davanti al falò cerca di mediare e comprendere le loro paure, i loro dubbi, le loro riflessioni e le loro scelte spesso dettate dall’istinto e dalla passione.