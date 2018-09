Martedì 25 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La seconda puntata diparte subito molto forte. Gli occhi sono puntati sulla coppia stellare composta daValeria si lascia andare ad una confessione che rivela una profonda crisi e apre una frattura nella coppia: «Questo rapporto mi sta uccidendo».Mentre Patrick è incredulo per l'atteggiamento della sua fidanzata con il tentatore Ivan, Valeria Marini nel villaggio delle single apre il suo cuore e si confessa: «E' arrivato il momento di cambiare. Ho inseguito sempre il rapporto con il mio papà. Vorrei che questo percosso mi chiarisse tante cose, e qui ho la conferma di tutti i miei dubbi. Questo rapporto mi sta uccidendo. L'amore ti deve far stare bene, se ti dà insicurezza è meglio allontanarlo. Voglio vivere la felicità, me lo merito, o devo stare la vita a sognare? Sto male ma non voglio nemmeno ferire Patrick»