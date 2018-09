Mercoledì 26 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo il primo rifiuto chiede adi restare al falò mentre gli altri fidanzati vanno via. Nicoletta ha richiesto un uovoanticipato, Bettarini accetta:«Ero sicuro di poter affrontare qualsiasi cosa. Qui ho scoperto che abbiamo dei problemi che lei non mi ha mai detto. Mi piacciono le donne forti, che mi tengono testa, sono un maschio alfa, in lei ho visto un caratterino pimpante, ma in alcuni momenti la vedo fragile e questa insicurezza mi infastidisce. Pensavo che lei uscisse, se ne andasse. Non l'ha fatto è per me è una grande dimostrazione e mi sono ripromesso che se avesse accettato di rientrare l'avrei chiesto io il falò di confronto, quindi sono ben felice di affrontarlo».Arriva Nicoletta, è lei a cominciare: «Ero sicura del nostro amore e di tutto quello che mi hai promesso. Non mi sono fatta avvicinare da nessuno per l'enorme rispetto che provo per noi» Bettarini passa all'attacco «hai detto delle cose bruttissime, che tratto male le donne, e allora ho agito di conseguenza». I due vedono i video di queste due settimane insieme, le facce di Simona Ventura sono tutte un programma.Stefano e Nicoletta continuano a vedere i loro video e si lanciano accuse. «Al primo falò non ho accettato perchè voelvo che tu crescessi» dice Stefano: «Io ti ho fermato in tempo. Pensavo di essere forte». Simona chiede a Nicoletta se vuole usscire dal programma con Stefano, lei dice di sì. Anche Stefano vuole uscire con lei «l è tutta la mia vita. Io ti amo», poi si baciano.