Temptation Island, il discusso concorrente diventa cantante con "Noi Eravamo". I fan: «E' dedicata alla tua ex»

Un ex concorrente di Temptation Island diventa cantante. Durante la sesta edizione di “Temptation Isand”, docu reality Mediaset per coppie in crisi, aveva fatto molto discutere il duo formato da Massimo Colantoni e la fidanzata Ilaria Toelis, che non ha resistito alle “tentazioni” del programma e infatti non ha superato il temuto falò di confronto.

Temptation Island, Massimo Colantoni diventa cantate

Durante la sesta edizione di “Temptation Island” Massimo Colantoni e la fidanzata Ilaria Teolis si sono lasciati dopo che lui non è riuscito a resistere alle avances della tentatrice Sonia con cui, una volta finito il programma, ha avuto una relazione durata circa un anno.

Ora Massimo Colantoni ha deciso di tentare una nuova carriera e lanciarsi nel mondo della musica, con la sua prima canzone “Noi Eravamo”, diffusa attraverso il suo account Instagram, che ultimamente ha ripulito da tutti i vecchi post. Il testo del suo componimento però, come hanno notato molti follower, sembra proprio esser dedicato alla sua ex Ilaria: "Per Ilaria - nota un fan fra i tanti - Uscito oggi perché proprio oggi è il suo compleanno". C'è anche chi gli ricorda che la Teolis è fidanzata da tempo con un altro ragazzo: "Ma andare avanti e rifarti una vita no? - consiglia un altro follower - È troppo difficile? Al peggio non c'è mai fine. Ilaria e il suo fidanzato si faranno sicuramente delle grandi risate".

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Giugno 2021, 16:10

