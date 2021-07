di Ida Di Grazia

Temptation Island 2021, diretta quarta puntata: nuovo falò di confronto, Manuela sempre più furiosa con Stefano. Dopo l'addio di Claudia e Ste che nella scorsa puntata hanno lasciato il programma insieme, sono quattro le coppie ancora in gioco, a tenere le fila del racconto e a gestire i falò, Filippo Bisciglia.

Temptation Island 2021, Stefano e Manuela (Credits Red Communications)

Mentre Claudia e Ste hanno deciso di lasciare il programma insieme e di coronare la propria storia d’amore con la promessa di matrimonio (che dovrebbe celebrarsi il 7 agosto) le quattro coppie rimaste formate da Natascia e Alessio, Manuela e Stefano, Floriana e Federico e Jessica e Alessandro continuano il loro viaggio per capire fino in fondo se si tratti di vero amore o se la separazione nei villaggi li sta conducendo a prendere strade diverse.

In chiusura della scorsa puntata, Filippo Bisciglia ha annunciato da parte di una delle fidanzate la richiesta di un confronto immediato che certamente turberà gli animi nel villaggio dei fidanzati.

Chi tra loro sta per vivere il momento più intenso del proprio viaggio nei sentimenti? Sarà Manuela, sempre più furiosa con Stefano che si è avvicinata al single Luciano, Floriana che spesso piange e si lamenta dell’amicizia nata tra il suo Federico e la single Vincenza, essica che vede esclusivamente immagini che ritraggono il suo fidanzato Alessandro continuare a pensare alla sua forma fisica senza mai neanche menzionarla, o toccherà a Natascia che ai falò non ha mai avuto l’opportunità di vedere come se la sta vivendo Alessio?.



