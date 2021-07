Temptation Island 2021, Floriana chiede il falò anticipato ma Federico non si presenta, lei in lacrime. Insieme da due anni e mezzo, Floriana vede attraverso i video della quarta puntata, il suo fidanzato sempre più vicino alla single Vincenza. «Mi fa troppo schifo in questo momento, neppure lo voglio vedere!», poi ci ripensa.

Floriana dopo aver visto durante la quarta puntata di Temptation Island 2021, l'ennesimo video del fidanzato Federico con Vincenza, una delle single, decide di interrompere il suo percorso e chiede a Filippo il falò di confronto anticipato: «Ho visto tutto quello che deve vedere».

Federico prima di scegliere se andare al falò preferisce confrontarsi con Vincenza e soprattutto decide di non presentarsi. «Lo immaginavo - commenta Floriana tra le lacrime - sto male», poi rientra nel villaggio delle fidanzate e si sfoga con le sue amiche.

«Lui mi starà odiando perchè gli ho chiesto il falò e gli ho rovinato tutto, tanto fra dici giorni deve ritornare».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Luglio 2021, 22:34

