Tale e Quale Sanremo, Malgioglio massacra Pretelli: «Senza passionalità». Cosa ha detto dopo l'esibizione

Pierpaolo Pretelli al centro delle performance di Tale e quale show Sanremo. Nel corso della finale del talent show di Rai Uno condotto da Carlo Conti, l’ex velino di Striscia la Notizia ha vestito i panni di Gigi D’Alessio, cantando il brano ‘Non dirgli mai’. Ma, finita l'esibizione, il primo commento è stato sul look. Ad esprimersi con una battuta è stato il giurato Giorgio Panariello che ha dato del Frankenstein al giovane, per via del faccione con cui si è presentato sul palco.

Il giudizio

Ma Panariello non è stato l'unico. Anche sui social diversi telespettatori hanno notato la poca somiglianza con il cantante napoletano.

Esibizione canora

Ma sull'esibizione Pretelli ha avuto tanti consensi. Tutti tranne Cristiano Malgioglio. Anche il pubblico presente in studio ha applaudito, tanto da dedicargli una standing ovation al concorrente. Se da una parte Panariello, Cannavacciuolo e Loretta Goggi si sono complimentati con il fidanzato di Giulia Salemi, Malgioglio non ha approvato: «Non c’entravi nulla con D’Alessio, sei stato un D’Alessio frastornato» ha detto mentre il pubblico gli fischiava contro. «Allora non posso più dire nulla» ha detto e poi: «Ha cantato bene, ma di D’Alessio non aveva la passionalità».

