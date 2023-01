Cristiano Malgioglio, rivelazione choc: «Melanoma scoperto con l'esame dei nei, mi dissero che avevo 5 mesi»

Un Cristiano Malgioglio insolito. Si presenta sempre sorridente e pronto a sfoggiare look e battute spiazzanti, ma stavolta durante l'intervista a Francesca Fialdini, è emerso un suo lato diverso. Il celebre showman ha parlare a "Da noi… a ruota libera" della malattia che ha affrontato tempo fa: un melanoma scoperto grazie alla prevenzione. «Grazie a Carlo Conti mi sono ripreso da un momento particolare. Quando sono venuto qua da te e mi hai fatto la sorpresa del professor Mercuri, luminare di dermatologia, ho ricevuto tantissime e-mail per ringraziarmi», ha raccontato il paroliere e cantautore.

Il medico citato da Malgioglio è lo stesso che lo ha operato. Il melanoma è stato trovato durante un esame banale ma importante: la mappatura dei nei. «Se non avessi incontrato lui o l’avessi trascurato, perché dovevo partire in Brasile per la promozione del disco, sarei morto», ha spiegato Cristiano Malgioglio nello studio di Francesca Fialdini. «Quando lui mi ha visto, mi ha detto che dovevo operarmi subito. Quando mi ha detto che potevo avere cinque mesi di vita, sono impazzito».

La difficile malattia

Il cantautore e paroliere ha raccontato: «Mi facevo la barba e incominciavo a piangere. Grazie a Dio non ho fatto chemio, sono passati cinque anni ed è passato tutto». Anche per questo la vicenda della morte di Gianluca Vialli lo ha sconvolto. «La prevenzione è molto importante, ma a volte non c’è niente da fare, arrivi comunque in ritardo. A volte sono malinconico per questo, ma per fortuna ho una forma di follia».

