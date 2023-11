Stefano De Martino condurrà uno show durante le feste: 'Da Natale Santo Stefano'

di Marta Goggi

Stefano De Martino condurrà uno show sui canali Rai durante le feste, è questa l'indiscrezione annunciata da Tv Sorrisi e Canzoni. Il ballerino prosegue nella carriera in tv, dopo il successo di Bar Stella, che proseguirà fino al periodo natalizio.

Lo show

Lo show di Stefano De Martino in prima serata, come rivelato nell'intervista dello stesso ex ballerino a Tv Sorrisi e Canzoni: «Si intitolerà, giocando sul mio nome, 'Da Natale a Santo Stefano', come il celebre modo di dire sulle cose che durano poco. Da buon meridionale, per me l’onomastico vale quanto il compleanno, e questa serata mi darà modo di festeggiarlo». Sembra che nel programma si altrerneranno diverse esibizioni di artisti, spaziando tra il mondo del canto e della danza.

