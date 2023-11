Stefano De Martino, il messaggio sui social: «Fai le cose che ti fanno dimenticare…». Frecciatina per il matrimonio di Belen?

di Cristina Siciliano

La notizia del matrimonio tra Belen e il suo nuovo compagno Elio Lorenzoni, dopo l'annuncio criptico della showgirl argentina sul suo profilo Instagram, non ha ancora esaurito la sua carica virale: se ne parla ovunque e tanto, segno che la vita sentimentale di Belen continua ad incuriosire i suoi fan. La showgirl, nei giorni scorsi ha pubblicato la foto di un anello corredandola di didascalia emblematica: «SI», ma non ha aggiunto altri dettagli. La coppia ha iniziato a frequentarsi dopo la fine della storia d'amore tra Belen e Stefano De Martino, il papà del suo primogenito Santiago. A tale propostito, nelle ultime ore è arrivata una «reazione» da parte del conduttore attraverso le sue Instagram stories. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Stefano De Martino su Instagram

«Fai più cose che ti facciano dimenticare di controllare il telefono. Smetti di cercare di piacere a tutti, non ti piacciono tutti.

Il conduttore è in una fase ascendente della sua carriera e ha scelto la via della discrezione: la propensione a non voler commentare esplicitamete la notizia dedicandosi al lavoro che lo porterà in giro per l'Italia da dicembre a marzo e soprattutto a suo figlio Santiago.

Venerdì 17 Novembre 2023

