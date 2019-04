Domenica In, Stefano De Martino da Mara Venier: «Faccio coppia fissa con Fatima Trotta». Poi il momento "hot": «Gli addominali...»

Ultimo aggiornamento: 14:37

ospite adidellaUn ritorno in trasmissione a poco più di un mese dall'ultima apparaizione. L'occasione è il successo che l'ex ballerino di Amici sta raccogliendo con il programma, condotto insieme a, dice De Martino. Ovviamente il riferimento è al loro rapporto lavorativo. Perché le voci sul suo ritorno di fiamma controvano sempre più conferma nonostante in diretta non abbia raccontato nulla a riguardo., dice la Venier. «Sa cantare, ballare, recitare, suonare gli strumenti: sa fare tutto», risponde Fatima Trotta parlando di De Martino. Poi un piccolo siparietto con una frecciatina della conduttrice asulla "caffé-gate". La Venier è stata accusata di imitare la collega di Mediaset offrendo caffé ai propri ospiti. Così alla richiesta di De Martino la risposta è stata netta (seppur ridendo): «Non posso offrirti il caffé, anzi non lo posso nominare, quella è un'esclusiva a quanto pare. Posso offrirti un thé».Scherzando sulla bellezza del ballerino e conduttore, Mara Venier ha improvvisato un. Sulle note di "9 settimane e mezzo" si è lasciata andare a un ballo sensuale con De Martino, con tanto di "struscio" e maglietta alzata a mettere in mostra gli addominali. In suo aiuto anche Fatima Trotta che si è unita ai due nelle danze sfrenate.