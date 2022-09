Stasera c'è Cattelan, la nuova striscia in seconda serata su Rai2: sorprese tra gli ospiti, chi ci sarà

«Che fanno stasera in tv? C’è Cattelan su Rai2. Meno male almeno non ci annoiamo». È questa la frase che il direttore dell’Intrattenimento serale della Rai, Stefano Coletta, e il diretto interessato, Alessandro Cattelan, avrebbero piacere di ascoltare dai telespettatori seduti sul divano. “Stasera c’è Cattelan” è la striscia con tre appuntamenti alla settimana (martedì, mercoledì e giovedì in seconda serata su Rai2, con inizio alle ore 23) che il conduttore ex Sky porta in dote alla conquista di «quei linguaggi nuovi che servono per parlare a una platea più vasta e più giovane» così come ha spiegato Coletta.

Si parte dagli studi di Torino, gli stessi che hanno ospitato il successo dell’Eurovision, che ha visto tra i protagonisti proprio Cattelan. «Ripartiamo da dove eravamo rimasti, dopo la medaglia sul petto» ha sintetizzato il vicedirettore Fasulo. Cattelan è un vero campione quando si tratta di dare vita a un late show, con le sue trovate divertenti che coinvolgono lui stesso e gli ospiti. Un programma dalla forte identità, con interviste sorprendenti, ospiti che si mettono alla prova, monologhi, musica, la capacità di non prendersi mai sul serio fino in fondo e di affrontare tutte le sfide, anche le più improbabili.

Nonostante sia stato bersagliato dalla critica per gli ascolti non in media con quelli di Rai1, anche il famigerato “Da grande” ha divertito chi l’ha seguito. Probabilmente il pubblico di Rai1 è troppo over per il late show di Cattelan, e non a caso questa volta si è scelta Rai2 e la seconda serata, quella più rilassante per il telespettatore, bombardato in questi giorni da talk e tribune politiche.

Stasera c'è Cattelan, chi saranno i primi ospiti

Ospiti della prima puntata i nuovi volti della BoboTv, con Bobo Vieri in testa, la bravissima Emanuela Fanelli e Cristiano Malgioglio. Nelle puntate successive Fabio Caressa e Ariete, Gianmarco Pozzecco e Lazza. «Se mi chiedete se sono più coraggioso o incosciente vi dico che faccio quello che scelgo di fare, per divertirmi e far divertire – sottolinea Cattelan – del resto è ciò che mi viene meglio e che ho sempre sognato di fare. Questo programma è una figata, chi lo guarda fino alla fine andrà a letto con il sorriso. Questo genere di programma è l’habitat che più mi appartiene. Vi consiglio di vedere la serie di clip sugli imprevisti che accadono in tv, frutto di un gobbista sbadato dalla mente diabolica». Nei panni dello sbadato, ovviamente, Stasera c’è Cattelan.

