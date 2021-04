“Startup Economy”, al via da domenica la seconda edizione con Carlo Massarini e Francesco Sacco

Da domenica 25 aprile alle 14 su La7 torna l'appuntamento settimanale con “Startup Economy - Tutto ciò che fa innovazione” per raccontare l’Italia che innova.

Ad accompagnare il pubblico attraverso questo nuovo fenomeno di impresa, ci saranno Carlo Massarini, scrittore, giornalista e conduttore televisivo e Francesco Sacco, ricercatore di Digital Economy all'Università dell'Insubria e alla SDA Bocconi, esperto di tecnologia e anche protagonista in proprio di numerose startup.

Carlo e Francesco incontreranno startup, manager, imprenditori, creativi e visionari che stanno creando nuove imprese, prodotti, soluzioni in tutti i settori dell’economia. È la fotografia di un’Italia che cambia e resiste alle difficoltà causate dalla pandemia.

Otto nuove puntate per conoscere un mondo nuovo ed eccitante, nel quale intuizione e determinazione sono indispensabili. Aprendo squarci sul futuro che è già qui, Startup Economy accompagnerà il telespettatore alla scoperta - in Italia e nel mondo - delle nuove tendenze e delle soluzioni, economiche e tecnologiche, su come fare ripartire l’economia e fronteggiare le difficoltà del presente.

Ci sarà particolare attenzione ai nuovi trend che in quest’anno così particolare hanno avuto un’accelerazione imprevista, ma decisiva: l’home working e l’innovability (l’innovazione che crea la sostenibilità), la genomica, il fintech, il commercio elettronico, l’automazione, la robotica e altro ancora.

I due conduttori, Carlo Massarini e Francesco Sacco, viste le condizioni di distanziamento sociale ancora attive, continueranno a lavorare in remoto, da Roma e Milano.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Aprile 2021, 11:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA