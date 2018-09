Il bellissimo spot Rai per i mondiali femminili di Volley in Giappone in stile Mila e Shiro che fa impazzire il web. Guarda il video

Venerdì 21 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sta avendo un grande successo sui Social Network. Quello tra il Giappone e la pallavolo è un legame che - per i nati negli anni '70, '80 e '90, - trova il suo motivo d'essere nei cartoni animati. Prima cone poi con. Due cartoni animati di grande successo che sono rimasti scolpiti nelle menti di almeno due generazioni.Sta quindi spopolando l'idea Rai di utilizzare inserimente "anime", di cartoni animati", nello spot con le nostre atlete. Il video sta diventando virale, raccogliendo consensi quasi unanimi. Infine, come non notare la finezza nell'ultima parte del video, con l'inserimento della mitica scritta "continua" in giapponese e che abbiamo visto apparire tante volte durante le sigle finali dei nostri cartoni animati preferiti?