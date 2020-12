SkyTG24 Live In Courmayeur, 40 ospiti in diretta il 5 dicembre 2020 e la scelta del personaggio dell'anno

Più di otto ore di diretta, circa quaranta ospiti dal mondo della politica, dell’economia, della cultura, dell’industria, della scienza, dello spettacolo e uno straordinario set televisivo portato sul territorio. Sono questi gli ingredienti alla base di Sky TG24 Live In Courmayeur, in onda dalle 13.30 alle 22.00 del 5 dicembre 2020 sul canale all news, primo di una serie di eventi che porterà l’informazione di Sky TG24 nelle piazze e nelle città italiane. Una giornata per creare confronto, commento e dibattito con alcune delle più importanti personalità italiane e internazionali.

Scandirà l’evento, coprodotto con l’amministrazione comunale di Courmayeur, un programma denso di interviste, incontri e panel, tutti in onda su Sky TG24. Al ricco parterre di ospiti già annunciato si aggiungono nomi internazionali come gli scrittori Isabel Allende e Richard Ford, l’attivista statunitense Kerry Kennedy, il politologo Yascha Mounk.

Tra gli italiani l’economista Enrico Giovannini, il manager Alessandro Profumo, la direttrice artistica Ilaria Bonacossa, il cantante Dario Brunori. Inoltre tutta la squadra di X Factor 2020: Alessandro Cattelan e i giudici Manuel Agnelli, Emma, Hell Raton e Mika. Con loro i ministri Lucia Azzolina, Luigi Di Maio, Roberto Gualtieri, Luciana Lamorgese, Roberto Speranza e i leader di partito Vito Crimi, Giorgia Meloni, Matteo Renzi, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Nicola Zingaretti.

E ancora il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli e il Vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis, la premier islandese Katrín Jakobsdóttir. Carlo Bonomi e Annamaria Furlan, Marco Alverà, Brunello Cucinelli, Francesco Starace, Marco Tronchetti Provera. Gli scienziati Andrea Crisanti, Franco Locatelli e Alessandro Vespignani e gli accademici Luciano Floridi, Mariana Mazzucato, Antonella Polimeni. E ancora Ken Follett, Paolo Giordano e Federico Buffa.

In un anno straordinario come il 2020, con il Covid che ha colpito tutti gli aspetti della nostra vita tanto da mettere in secondo piano anche eventi come le elezioni americane e la Brexit, la morte di Floyd e le proteste del movimento Black Lives Matter, la scomparsa di Diego Armando Maradona, Kobe Bryant, Ennio Morricone e Sean Connery, Sky TG24 ha scelto di far votare a una giuria di opinion leader il personaggio italiano dell’anno, che sarà svelato il giorno della manifestazione e intervistato dal direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis.

Con il supporto di esperti, giornalisti, personalità dell’economia, della scienza e della cultura, Sky TG24 ha individuato, all’interno di una selezione di nomi della società italiana, la personalità che maggiormente si è distinta per le sue azioni e rappresenta il 2020. In occasione dell’evento, Sky TG24 diffonderà anche i risultati di una ricerca a cura dell’istituto Quorum Youtrend per capire cosa pensano gli italiani sull’emergenza coronavirus. Il sondaggio rileverà la fiducia degli italiani nel Governo e nelle istituzioni, e misurerà quanto, per l’opinione pubblica, le scelte fatte dall’Italia per contenere la pandemia siano state e siano tutt’oggi efficaci, anche in confronto a quanto fatto negli altri Paesi. Tra le domande, anche alcune relative alla fiducia che gli italiani ripongono nel personale medico e sanitario e nel vaccino e una classifica di quali, secondo gli intervistati, siano i servizi la cui apertura dovrebbe essere prioritaria e preservata il più possibile.

PALINSESTO SKY TG24 – LIVE IN COURMAYEUR

12.00 Alessandro Profumo e Ilaria Bonacossa

13.30 Personaggio Italiano del 2020

13.45 Intervista a Luciana Lamorgese

14.00 Isabel Allende, Katrín Jakobsdóttir, Kerry Kennedy

14.20 Paolo Giordano - Covid e cultura

14.30 Intervista a Roberto Speranza

15.00 Confronto tra i leader politici: Vito Crimi, Giorgia Meloni, Matteo Renzi, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Nicola Zingaretti

16.00 Impact (sulla crisi climatica): Francesco Starace, Luciano Floridi, Enrico Giovannini Marco Alverà

16.40 Intervista a Lucia Azzolina

17.00 Roberto Gualtieri; a seguire Carlo Bonomi e Annamaria Furlan

17.45 Andrea Crisanti, Franco Locatelli e Alessandro Vespignani

18.30 Valdis Dombrovskis; David Sassoli e Yascha Mounk

19.00 “Idee per il dopo” con Ken Follett, Brunello Cucinelli, Marco Tronchetti Provera, Richard Ford, Mariana Mazzucato e Antonella Polimeni – moderato da Giuseppe De Bellis (direttore Sky TG24)

20.00 Intervista a Luigi Di Maio

21.00 Dario Brunori

21.15 Federico Buffa

21.30 Alessandro Cattelan e i quattro giudici Manuel Agnelli, Emma, Hell Raton e Mika

