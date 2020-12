Accordo Sky - Amazon, c'è la firma: ​l'app Prime Video approda su Sky Q

Sky e Amazon si vengono incontro e stringono una nuova partnership pluriennale. Da oggi, l'app Prime Video di Amazon si troverà anche sui dispositivi Sky e Now TV in Europa. Ma non finisce qui. Per la prima volta l'app Now TV sarà disponibile sui dispositivi Fire TV. A darne notizia sono le due aziende attraverso una nota congiunta, che sottolinea come: «Grazie a questa partnership gli abbonati ad entrambi i servizi in Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria avranno la possibilità di guardare in un unico posto tutte le pluripremiate serie TV del momento, i film e lo sport di Sky e Prime Video, in tempo per il Natale».

Gli abbonati Sky e Now TV avranno dunque la possibilità di trovare, in un unico posto, anche le nuove serie Amazon Original come 'The Wilds' e 'The Grand Tour: A Massive Hunt', ma anche il ricco catalogo di film in arrivo per Natale: Ferro, Borat, Tutti per 1 - 1 per Tutti e Il Primo Natale.

«Questo è un regalo di Natale che facciamo in anticipo ai nostri abbonati Sky Q. Questo accordo inoltre, permetterà ad ancora più persone di accedere alla nostra formidabile app NOW TV attraverso i dispositivi Amazon Fire TV» spiega il Ceo UK & Europe di Sky Stephen van Rooyen. Sulla stessa linea anche l'Ad di Sky Italia, Maximo Ibarra: «grazie a questa partnership, Sky Q è sempre più il punto di riferimento per chi vuole avere in unico posto l'ampia scelta di contenuti targati Sky, le principali app in streaming e un'esperienza di visione semplice e coinvolgente. Tutto questo rende molto più facile ai nostri abbonati trovare i contenuti che amano di più, semplificandogli la vita».

Grande entusiasmo anche sull'altro fronte, nelle parole di Jay Marine, Vice President, Prime Video Worldwide: «Siamo felici di portare l'app di Prime Video sui device Sky Q e Now TV in tempo per le feste. Con l'inverno in arrivo, questo è il momento perfetto per i clienti Sky per recuperare i nostri show Prime Video pluri-premiati e i film. Inoltre, con Now TV in arrivo su Fire TV - i clienti in Italia non hanno mai avuto tanta scelta su cosa vedere, in qualunque modo lo stiano vedendo». L'app Now TV arriverà su selezionati dispositivi Fire TV in Italia, Irlanda, Austria e Svizzera dai primi mesi del 2021.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Dicembre 2020, 11:01

