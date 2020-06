Silvia Toffanin, la dichiarazione d'amore di Ronn Moss a Kelly Lang a Verissimo. Il gesto di lei spiazza tutti

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Giugno 2020, 19:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi, nel salotto di Canale 5 la reunion (in collegamento) dei quattro protagonisti di Beautiful, per festeggiare i trent'anni della soap in Italia.In videochat, Stephanie Forrester (Susan Flannery), Eric Forrester (John McCook),(Ronn Moss) e(Katherine Kelly Lang). Dopo aver salutato i tanti fan in ascolto,stupisce tutti dedicando parole galanti Katherine Kelly Lang, eterna amata nella fiction. «Kelly sei ancora bella come la prima volta che ti ho visto sul set - dice l'attore -. Era la tua prima scena, io ti ho guardata come se fossi in tv. Ero solo a tre metri di distanza, ma è stato bellissimo».Leggi anche >"Brooke" ringrazia "Ridge" e ricorda la loro prima scena insieme «Era una festa a casa Forrester, io ero nel catering e ci fu un colpo di fulmine tra di noi». Poi rivolgendosi a "Stephanie", Katherine Kelly Lang compie un gesto che spiazza tutti:. Gli attori scoppiano in una sonora risata e su Twitter la maglietta di "Brooke" fa il pieno di like. Logan fa ancora colpo.