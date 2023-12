Shannen Doherty: «Mio marito mi tradiva. L'ho scoperto il giorno in cui mi hanno operata per il tumore al cervello»

di Marta Giusti

Shannen Doherty, torna a parlare della sua malattia e del divorzio dall'ex marito Kurt Iswarienko. L'ex star di Beverly Hills 90210 a cui è stato diagnosticato un cancro al seno al quarto stadio nel 2020, che si è poi diffuso al cervello e ultimamente alle ossa, non si è mai nascosta e ha deciso di raccontare tutte le fasi della sua malattia ai fan attraverso un suo podcast "Let's Be Clear with Shannen Doherty", presentato in un collegamento nello storico programma "Good Morning America" della ABC.

Shannen Doherty e il divorzio dal marito

Ma ora Shannen oltre a parlare del nuovo ciclo di cure a cui si sta sottoponeno ha parlato anche della fine del suo matrimonio. «Ho scoperto che mio marito mi tradiva quando mi hanno operata per il tumore al cervello», ha detto nel suo podcast, lasciando tutti senza parole. «Essere nel bel mezzo di un divorzio pur avendo un cancro allo stadio 4… Sono andata in quell’ambulatorio la mattina presto e sono entrata dopo aver scoperto che il mio matrimonio era sostanzialmente finito, che mio marito aveva una relazione da due anni».

Il racconto del tradimento e della malattia

Non ha filtri il racconto di Doherty che spiega anche che l'ex marito l'avrebbe voluta accompagnare in ospedale per lìoperazione. «Ma ho capito che non potevo sottopormi a quell’intervento con lui lì.

E poi aggiunge: «L’operazione al cervello è stata la cosa più spaventosa che abbia mai vissuto in vita mia. Non pensavo che ce l’avrei fatta. Ero sicura di essere sul punto di morire»

